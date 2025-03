Correção: Mercado de crédito tem muito a crescer, afirma presidente da Caixa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Não é segregando um cidadão que vamos fazer com que o mercado de crédito brasileiro cresça. O mercado de crédito brasileiro tem muito a crescer. Nós estamos gerando a partir deste momento uma oportunidade para que possamos, para esse segmento de crédito consignado privado, fazer com que o PIB do Brasil cresça", afirmou Vieira em cerimônia de lançamento do Programa "Crédito do Trabalhador" nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto. "Não existe caminho melhor para crescer um país a não ser pelo crédito", completou.