CMSE: grupo de trabalho sobre corte de geração de energia terá 1ª reunião amanhã (13)

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) informou nesta quarta, 13, que nesta quinta, 14, haverá o primeiro encontro do grupo de trabalho criado para buscar soluções ao problema de cortes de geração de energia renovável. O chamado "curtailment" vem mobilizando o setor em função do impacto para os geradores.

Após reunião ordinária nesta quarta-feira, o CMSE informou que foi deliberado pelo colegiado o reconhecimento do caráter estratégico de três compensadores síncronos, que funcionam como um regulador de tensão elétrica. Esses equipamentos aumentam a confiabilidade no fornecimento de energia, segundo o colegiado e devem ser licitados no segundo semestre de 2025.