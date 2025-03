AçoBrasil mantém expectativa de negociações de tarifas com EUA para voltar aos moldes de 2018

O Instituto Aço Brasil afirma que mantém a expectativa de que o governo brasileiro consiga prosseguir com as negociações para restabelecer as bases do sistema de importação construído no primeiro governo de Donald Trump, em 2018, que vigorou até a terça-feira, 11. A tarifa de 25% para importação de aço nos Estados Unidos entrou em vigor nesta quarta-feira, 12.

A nota da instituição vem logo após o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ter afirmado em comunicado que o governo do Brasil buscará, em coordenação com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo dos Estados Unidos.