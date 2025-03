Produção industrial fica estável em janeiro ante dezembro, afirma IBGE

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relação a janeiro de 2024, a produção subiu 1,4%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um avanço de 0,5% a 2,8%, com mediana positiva de 2,0%. No acumulado em 12 meses, a produção subiu 2,9%, de acordo com o IBGE.