Ouro fecha em alta, com busca por segurança diante de temores econômicos

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 11, em meio a um cenário de aversão ao risco que promoveu uma liquidação nas bolsas nos EUA e na Europa, com os investidores procurando proteção em um dos ativos mais seguros do mundo. O metal ainda contou com o benefício cambial, uma vez que a queda do dólar aumenta a atratividade do ativo que é cotado na moeda norte-americana.

O contrato de ouro para abril encerrou a sessão com alta de 0,74%, a US$ 2920,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).