Ministro do Comércio do Japão não consegue garantias dos EUA sobre isenções tarifárias

Segundo Muto, o Japão, que contribui para a economia americana com grande investimento e criação de empregos nos Estados Unidos, "não deveria estar sujeito a" tarifas de 25% sobre seus produtos. Ele teve reuniões com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, que reconheceram a importância a contribuição japonesa, mas não aprovaram o pedido de isenção tarifária.

Após viajar para Washington (EUA) para buscar negociações para uma série de tarifas sobre exportações japonesas, incluindo carros, aço e alumínio, o ministro do comércio do Japão, Yoji Muto, disse que não conseguiu garantias de autoridades dos Estados Unidos de que o país, que é um dos principais aliados americanos, estará isento da sobretaxação que começará, em partes, na quarta-feira, 12.

"Devemos continuar a afirmar nossa posição", disse Muto a repórteres. De olho na política tarifária do presidente americano, Donald Trump, o Japão tem trabalhado para fortalecer os laços com outros países. Na semana passada, os ministros das Relações Exteriores e do Comércio do Japão e do Reino Unido se reuniram em Tóquio para um primeiro diálogo econômico e concordaram em defender o "comércio internacional justo e baseado em regras". Fonte: Associated Press.