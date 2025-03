Indústria de transformação cresce 1,0% em janeiro ante dezembro, aponta IBGE

A indústria de transformação registrou uma expansão de 1,0% em janeiro ante dezembro. Já as indústrias extrativas recuaram 2,4%. Na média global, a produção industrial ficou estagnada (0,0%) em janeiro ante dezembro. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A indústria de transformação vem com crescimento importante neste mês", avaliou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE. "A transformação interrompe dois meses seguidos no campo negativo, novembro e dezembro, as duas quedas de -1,1%, totalizando uma perda de 2,2% no período. O resultado deste mês, embora tenha uma magnitude importante, não repõe a perda dos dois últimos meses de 2024, mas tem uma sinalização positiva pelo fato de interromper esse quadro de queda mais intensa que a indústria de transformação mostrou no final do ano passado", acrescentou Macedo.