Geraldo Alckmin: Vamos nos empenhar para aprimorar a recomposição tarifária

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse há pouco que o governo ira se empenhar para aprimorar o que chamou de "recomposição tarifária".

Alckmin se referia ao pedido da Gerdau por defesa econômica contra a importação de aço no País. Ele disse que a indústria do aço cresceu o dobro do PIB e que irá "crescer ainda mais". "Lula é um homem da indústria", disse.