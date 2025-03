FGV: Barômetros econômicos globais divergem em março, com expectativa moderada

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a entidade, a queda do Barômetro Coincidente está sendo influenciada pelos indicadores da Ásia, Pacífico & África e do Hemisfério Ocidental. A contribuição negativa do Hemisfério Ocidental foi de 0,8 ponto; Ásia, Pacífico & África, 0,7 ponto; e, no sentido oposto, de uma contribuição positiva de 0,2 ponto da Europa.