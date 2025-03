Barreirinhas diz que 'avalanche de fake news' fez governo rever norma da Receita sobre Pix

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, criticou, nesta terça-feira, 11, o que chamou de "avalanche de fake news" que fizeram com que o Fisco revisse um ato no início deste ano que estendia a fintechs a obrigação de informar certas movimentações de clientes à Receita. O caso acabou tendo ampla repercussão após a oposição acusar o governo de querer taxar as transações por Pix.

Segundo Barreirinhas, essa fiscalização serviria, inclusive, para auxiliar investigações sobre lavagem de dinheiro envolvendo o crime organizado e casas de apostas.