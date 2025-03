Agrogalaxy: Justiça marca assembleia de credores para 31 de março

A juíza Alessandra Gontijo do Amaral, da 19ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia, determinou a convocação da assembleia geral de credores da AgroGalaxy e tomou uma série de outras decisões no processo de recuperação judicial do grupo, que acumula dívidas de R$ 4,6 bilhões desde setembro de 2024. A assembleia foi convocada em formato híbrido para os dias 31 de março (primeira convocação) e 9 de abril (segunda convocação), ambas às 13h30, com credenciamento entre 9h30 e 12h. Os trabalhos presenciais serão realizados no Auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, em Goiânia.

A convocação ocorre após 80 credores apresentarem objeções ao plano de recuperação judicial da Agrogalaxy, incluindo bancos, fornecedores de insumos agrícolas, empresas de transporte, companhias de energia e distribuidoras. Na reunião, os credores deliberarão sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano, a constituição do Comitê de Credores e qualquer outra matéria que possa afetar seus interesses. Na decisão, a juíza indeferiu pedidos de nulidade do plano, reforçando que cabe à assembleia decidir sobre seu conteúdo. "No procedimento recuperacional, é a assembleia o órgão competente e incumbido de deliberar sobre o plano, sendo que a eventual discordância ou, até mesmo, pontual ilegalidade deverá passar pelo crivo dos credores", escreveu a magistrada.