Vendas de automóveis na China atinge recorde para fevereiro, com programa de trocas do governo

As vendas de automóveis na China aumentaram 26% em fevereiro na comparação ao ano anterior e estabeleceram um novo recorde para o mês, informou a China Passenger Car Association (CPCA) nesta segunda-feira, 10. A alta aconteceu por conta do programa contínuo de troca de veículos do governo e do forte sentimento do mercado após o Ano Novo Lunar.

De acordo com a agência, o mercado de veículos elétricos continuou se destacando, com as principais fabricantes desse tipo de automóvel experimentando fortes vendas e exportações. A venda de veículos elétrico e híbridos aumentou 80%, para 686.000 unidades.