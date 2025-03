UE: incerteza geopolítica está prejudicando o investimento, diz comissário de Comércio

O comissário de Comércio da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, afirmou nesta segunda-feira (10) que a incerteza geopolítica está prejudicando o investimento na zona do euro, em coletiva de imprensa, após a reunião do Eurogrupo. O representante também mencionou a intenção de mais investimento na Europa.

Na ocasião, o diretor-geral do Mecanismo de Estabilidade Europeia (ESM, na sigla em inglês), Pierre Gramegna, disse que atualmente o euro digital "é mais necessário do que nunca", ao ressaltar as vantagens de possuir uma moeda estável. "Elas têm a estabilidade que outras moedas digitais não têm, como as criptomoedas", acrescentou.