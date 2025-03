Nagel, do BCE, diz que redução das taxas de juros em 25 pontos-base foi apropriada

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, defendeu que a redução das taxas de juros em 25 pontos-base na reunião de política monetária em março foi "apropriada", em discurso preparado para um evento na Universidade Humboldt de Berlim, nesta segunda-feira, 10. Ele afirmou que "um grande progresso" no caminho para a estabilidade de preços foi realizado.

Nagel mencionou que um maior aprofundamento do mercado interno da União Europeia (UE) é crucial para fortalecer a competitividade da região. O dirigente alemão também acredita que a união bancária europeia deve ser concluída e que a união dos mercados de capitais deve "finalmente ser criada".