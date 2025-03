IPCA no 3º trimestre/26, horizonte da política monetária, está acima do teto da meta, diz Focus

A mediana do Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o Focus, para a inflação acumulada em 12 meses até o fim do terceiro trimestre de 2026 - horizonte relevante da política monetária - subiu de 4,51% para 4,52%. Com isso, está 0,02 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Também supera a projeção do próprio Banco Central, de 4,0%. A estimativa foi calculada pelo Estadão/Broadcast com base nas medianas para a inflação trimestral. Tudo mais constante, ela indica que a trajetória da taxa Selic embutida no Focus não é suficiente para fazer o IPCA convergir para dentro da banda de tolerância da meta de inflação. Muito menos para o centro do alvo, de 3%.

As medianas do sistema indicam que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai honrar o forward guidance e aumentar a taxa Selic em 1 ponto porcentual na sua próxima decisão, do dia 19, de 13,25% para 14,25%. Depois, sugerem altas de 0,50 e 0,25 ponto nas duas reuniões seguintes, de maio e junho, para 14,75% e 15,0%. Os juros permaneceriam neste nível até o fim do ano.