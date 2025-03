Governo proporá ajustes no Ploa, diz Randolfe

O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou nesta segunda-feira, 10, que o governo deve se reunir nos próximos dias com o relator do Orçamento, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), para apresentar propostas de ajustes no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025. A expectativa é de que a peça orçamentária seja votada no próximo dia 19.

Randolfe afirmou ainda que o governo pode enviar ao Congresso um PLN (um tipo de proposição sobre matéria orçamentária de iniciativa do Executivo) para ajustar o programa educacional Pé-De-Meia ao Orçamento, em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas da União (TCU).