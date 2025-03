Focus: mercado espera que IPCA em 12 meses fique acima do teto da meta até setembro de 2026

As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o relatório Focus, indicam que a inflação acumulada em 12 meses no Brasil vai ficar acima do teto da meta, de 4,50%, até setembro de 2026. Tudo mais constante, o Banco Central deve falhar no cumprimento da nova meta contínua em junho, quando o IPCA deve atingir 5,58% no acumulado de 12 meses.

O próprio Comitê de Política Monetária (Copom) já reconheceu que deve descumprir a nova meta contínua este ano. Na ata da sua última reunião, de janeiro, o colegiado afirmou que, no seu cenário de referência, "a inflação acumulada em 12 meses permanecerá acima do limite superior do intervalo de tolerância da meta nos próximos seis meses consecutivos."