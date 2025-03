FecomercioSP: vendas no varejo paulista têm recorde de R$ 1,42 trilhão em 2024 (+9,3% em 1 ano)

As vendas no varejo do Estado de São Paulo aumentaram 9,3% em 2024 - R$ 121 bilhões a mais do que em 2023 -, totalizando R$ 1,42 trilhão. Esse é o maior faturamento já registrado desde a criação da série histórica, em 2008. A taxa também representa o maior crescimento desde 2021. Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo (PCCV), realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a partir de informações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

Na mesma base de comparação, em dezembro do ano passado, também houve avanço: 7,3%, com a maior cifra mensal já observada, de R$ 138,6 bilhões. Conforme a FecomercioSP, esse resultado é explicado pelo "mercado de trabalho aquecido", além da "expansão do crédito e aumento da renda, que culminaram em uma forte propensão ao consumo no segundo semestre, impulsionada pela Black Friday, pelas compras de final de ano e pela injeção do 13º salário". Outro fator que contribuiu foi o "avanço da digitalização e omnichannel, já que as empresas seguiram apostando na integração entre lojas físicas e online, ampliando o alcance das vendas", explica Fabio Pina, assessor econômico da Entidade.