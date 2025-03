Direcional tem lucro líquido de R$ 181 milhões no 4º trimestre

No critério 'operacional' (cortando efeitos contábeis do swap de ações e despesas de cessão de recebíveis), o lucro líquido ficou em R$ 165,5 milhões, ainda assim um avanço de 69,4% na mesma base de comparação anual.

A Direcional apresentou lucro líquido de R$ 181 milhões no quarto trimestre de 2024, montante 82% maior do que no mesmo período de 2023. Esse foi o maior lucro trimestral da história da incorporadora.

A melhora no desempenho da Direcional decorreu, principalmente, do ciclo de mais lançamentos e vendas de imóveis, com subida de preços, evolução das obras e diluição de custos. A empresa também teve ganho não recorrente em uma transação societária e recuperação no resultado financeiro.