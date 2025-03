Bolsas NY fecham em queda com pior dia do Nasdaq desde 2022 e Dow derrete quase 900 pontos

O mercado acionário americano fechou em forte baixa nesta segunda-feira, 10, com o índice Nasdaq chegando a computar perda de quase 5% no pior momento do pregão, sob o impacto da crescente apreensão com o risco de uma recessão nos Estados Unidos diante da imposição de tarifas pelo presidente Donald Trump. Ainda que tenha reduzido as perdas no fim da sessão, o índice teve a maior queda desde 2022. O Dow Jones também minimizou as perdas na reta final, após derreter mais de mil pontos na mínima do pregão.

O Nasdaq fechou em queda de 4%, aos 17.468,32 pontos. Na mínima do dia, tocou 17.291,82 pontos, após ter computado uma perda acumulada de 9,14% nas três semanas consecutivas de queda até sexta-feira, segundo a Dow Jones Data. O Dow Jones encerrou com baixa de 2,08% (890,01 pontos), a 41.911,71 pontos após cair mais de mil pontos no pior momento da sessão. O S&P 500 terminou em queda de 2,70%, aos 5.614,56 pontos.