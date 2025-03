Bolsas da Europa fecham em queda com guerra comercial e CPI dos EUA no radar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Investidores seguem cautelosos diante da incerteza sobre as próximas iniciativas do governo dos EUA em relação às tarifas e o possível impacto dessas medidas na economia americana. Em entrevista à Fox News, Trump disse que os EUA terão um período de transição quando questionado sobre possibilidade de que as tarifas possam levar a uma recessão na maior economia do mundo. Nesta quarta-feira (12), está prevista a entrada em vigor de tarifas americanas sobre importações de aço e alumínio, além da divulgação do CPI dos EUA.