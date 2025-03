Relatório diz que mulheres avançam em métricas socioeconômicas, mas desafios persistem

UBS detalha a evolução socioeconômica das mulheres nas finanças / Crédito: Reprodução/ Fernando Veloso Leao/ Freepik

Nas últimas duas décadas, as mulheres alcançaram avanços significativos em diversas métricas socioeconômicas ao redor do mundo. Por exemplo, a taxa de matrícula no ensino superior aumentou consideravelmente, com 46% das mulheres e 40% dos homens atualmente cursando o ensino superior, em comparação com apenas 19% para ambos os sexos no ano 2000, segundo dados do relatório Global Gender Gap de 2024, do Fórum Econômico Mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora SIGA o canal de Economia do O POVO no WhatsApp Esses relatórios, elaborados por gestores de patrimônio, foram divulgados antes do Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no sábado, 8 de março. Os estudos analisam temas como atitudes em relação a investimentos, risco e participação na tomada de decisões financeiras.

O Union Bank of Switzerland (UBS), maior gestor de patrimônio internacional do mundo, destaca que as mulheres, responsáveis por administrar cerca de US$ 32 trilhões em gastos globais, devem controlar 75% dos gastos discricionários no cenário mundial. Disparidade de gênero ainda persiste

Embora as mulheres tenham conquistado avanços econômicos significativos, as desigualdades de gênero permanecem e continuam limitando o desenvolvimento pessoal, o empoderamento financeiro e o potencial de crescimento delas e da sociedade como um todo. Os investidores, incluindo as mulheres, podem impulsionar um desenvolvimento econômico mais sustentável ao adotar estratégias de investimento com perspectiva de gênero. A expectativa é que as oportunidades de investimento voltadas para mulheres, em mulheres e por mulheres cresçam conforme nos aproximamos de 2030, gerando benefícios tanto comerciais quanto sociais.