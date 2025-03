Volume de impostos sobre produtos cresce 5,5% em 2024, revela IBGE na divulgação do PIB

"Até ajudou neste ano no crescimento da economia", resumiu Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais no IBGE.

O volume de impostos sobre produtos arrecadados no País, líquido de subsídios, cresceu 5,5% em 2024 ante 2023. Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) foram divulgados nesta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A pesquisadora explica que a alta no volume de impostos depende do tipo de atividade que cresce mais no ano. Se a expansão ocorrer numa atividade que arrecada mais, o volume tende a ser maior.