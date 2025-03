Trump defende aprovação de legislação sobre stablecoins antes do recesso de agosto

Em comentários de abertura do primeiro encontro de ativos digitais na Casa Branca, o presidente afirmou que seu governo está trabalhando para encerrar a burocracia em torno do bitcoin.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que gostaria que a legislação sobre stablecoins seja elaborada antes do recesso de agosto do Congresso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um dos presentes no encontro, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que usará as stablecoins para manter a dominância do dólar americano. Segundo ele, serão usadas as moedas digitais que estão de posse do governo.