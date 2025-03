Temos grande chance de obter 'pouso suave' na economia em 2025, diz presidente da Febraban

Após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, de alta de 3,4% em relação a 2023, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse que os resultados foram mais robustos que o previsto no começo do ano passado. Ainda de acordo com ele, a se confirmarem as previsões para 2025, a economia brasileira pode viver um "pouso suave".

Em nota, Isaac afirmou que a economia deve crescer de 2% a 2,5% neste ano. "Em se confirmando esta trajetória, temos grande chance de obter uma espécie de pouso suave, com recuo gradual da atividade, o que permitiria, de um lado, o controle da inflação e a reancoragem das expectativas inflacionárias e, de outro, quem sabe, uma composição mais saudável do PIB numa perspectiva de longo prazo, com novos avanços nos investimentos", disse ele.