Tebet comemora e diz que PIB de 3,4% foi muito acima das projeções do mercado do início de 2024

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou nesta sexta-feira, 7, o avanço de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, que veio muito acima das projeções de mercado financeiro do início do ano - o boletim Focus do Banco Central (que traz projeções dos economistas do mercado financeiro) chegou a apontar crescimento de 1,59% da economia no ano passado. "O Brasil segue crescendo acima das expectativas", disse.

Tebet destacou o resultado da indústria, uma alta de 3,3%, e de serviços, de 3,7%, que impulsionaram a economia.