Superintendência do Cade aprova aquisição da Clave Capital pelo BTG Pactual

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), os produtos e times das estratégias de Multimercado, Crédito e Imobiliário migrarão para a BTG Pactual Asset, e o atual presidente executivo (CEO) da Clave, Rubens Henriques, vai assumir como head Latam da asset do BTG.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pelo BTG Pactual de 100% da gestora multiestratégia Clave Capital, na qual o banco já detinha participação minoritária. O despacho foi publicado no Diário Oficia da União (DOU) .

"Para a compradora, a operação representa uma oportunidade de consolidação das empresas-alvo na estrutura do Grupo BTG Pactual, ampliando o portfólio do grupo no segmento de gestão de recursos de terceiros. Já para os vendedores, a operação representa uma boa oportunidade de desinvestimento", afirmaram as empresas no processo.