Powell: Fed olhará ideia de ter moderada inflação acima de 2% em revisão de arcabouço

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que o Banco Central americano começou a "segunda revisão quinquenal" do arcabouço de política monetária na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de janeiro. "Na revisão, vamos olhar a ideia de ter moderada inflação acima de 2% após período de inflação baixa", disse.

O presidente do Fed destacou que a sua intenção é encerrar a revisão do arcabouço de política monetária até o final do verão nos EUA. "Vamos observar a comunicação após reuniões do Fed. Vamos olhar de perto projeções econômicas trimestrais e comparar com o que outros bancos centrais fazem." Ele fez os comentários no U.S. Monetary Policy Forum em Nova York, evento promovido pela University of Chicago Booth School of Business.