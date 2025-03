Powell: Efeito líquido de mudança de políticas é que importa à economia e postura monetária

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que a nova administração do presidente dos EUA, Donald Trump, está no processo de implementar "significativas mudanças de políticas" em quatro áreas: comércio externo, imigração, política fiscal e regulação. "É o efeito líquido destas mudanças de políticas que importará para a economia e para o caminho da política monetária", disse.

Mesmo com recentes desdobramentos em algumas destas áreas, especialmente em política comercial, a incerteza sobre as mudanças e seus efeitos prováveis continua elevada, ressaltou Powell. "À medida que avaliamos as informações que chegam, nosso foco é separar o ruído do sinal de acordo com evolução do cenário. Não precisamos ter pressa e estamos bem posicionados para esperar por maior clareza."