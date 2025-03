Petrobras volta no dia 11 a discutir aumento do trabalho presencial

A Petrobras marcou para o próximo dia 11 uma reunião com a Federação Única dos Petroleiros (FUP) sobre as mudanças no teletrabalho. A empresa determinou que a partir de abril, o trabalho presencial seja aumentado de dois para três dias, o que está sendo rejeitado pelos empregados.

Na véspera da comemoração do Dia Internacional da Mulher, a entidade destacou que as petroleiras seriam as mais impactadas pelo retrocesso da conquista.