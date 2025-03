O que importa é o que ocorre com expectativa de inflação de longo prazo, diz presidente do Fed

Na primeira vez que fez comentários mais claros sobre possíveis impactos de tarifas sobre importados à economia dos EUA, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que "se você olhar para onde estão as previsões (de inflação), olhar para as blue chips, todo mundo está projetando algum efeito de inflação das tarifas."

Segundo ele, "o que realmente importa é o que está acontecendo com as expectativas de inflação de longo prazo e quão persistentes são os efeitos inflacionários." "Você precisa olhar para estas coisas e lembrar o contexto atual, no qual viemos de uma inflação muito alta e ainda não retornamos totalmente para 2% numa base sustentável. Então você precisa colocar tudo isso na balança ao tomar essa decisão (de política monetária)", acrescentou.