Não há sinais de que expectativas de inflação estejam ficando descontroladas, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, disse que não há sinais de que as expectativas de inflação dos Estados Unidos estejam ficando "descontroladas", em discurso preparado para um evento na University of Chicago Booth School of Business, nesta sexta-feira, 7. Segundo o dirigente, a perspectiva de inflação retornou para o nível antes de a pandemia começar.

"Embora seja esperado que choques inflacionários tenham efeitos persistentes sobre a inflação, os efeitos devem dissipar, em grande parte, após cinco anos", explicou o dirigente.