Ministro pede a deputados esforço para elevar recursos da área do MDA no Orçamento

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, pediu nesta sexta-feira, 7, a deputados de esquerda um esforço para aumentar os recursos para sua área na votação do Orçamento. O chefe do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) deu a declaração em evento em assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) em Campo do Meio (MG).

"Eu quero fazer um apelo à deputada Dandara, à deputada Célia Xakriabá, à deputada Ana Pimentel, à deputada Elisangela, ao deputado Rogério Correia, ao deputado Odair Cunha. Ajudem a liderar um movimento no Congresso Nacional antes da aprovação do Orçamento para que nós possamos colocar mais recursos no MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), no Incra e na Conab, para novos assentamentos no Brasil, PAA Programa de Aquisição de Alimentos, formação de estoque, assistência técnica e todas as lutas que a gente tem que fazer", declarou Paulo Teixeira.