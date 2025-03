Mercado se divide sobre retomada de corte de juro pelo Fed em maio ou junho após payroll

O mercado financeiro continua se dividindo entre maio e junho nas apostas para retomada do movimento de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. Pouco antes da divulgação do relatório de emprego payroll, as apostas para flexibilização a qualquer nível eram de 50,4% em maio, caindo para 49,3% logo após a divulgação do relatório. Já junho passou a ser o primeiro mês com probabilidade estimada acima de 50% de corte, com 89,7%.

Para a reunião de política monetária daquele mês, a principal aposta é de redução de 0,25 ponto porcentual (51,7% de probabilidade estimada), seguida por corte de 0,50 ponto porcentual (36,2%). Antes da divulgação do payroll, a expectativa para corte de 50 pontos-base (pb) em junho era de 33,9%.