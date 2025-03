Lula cobra explicação para o preço do ovo: 'Não encontrei uma galinha pedindo aumento'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 7, que o governo poderá tomar alguma "atitude drástica" contra a inflação dos alimentos se não encontrar uma "solução pacífica". O petista também afirmou que o preço dos ovos está saindo do controle mesmo sem as galinhas estarem pedindo aumento. O chefe de governo deu as declarações em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Campo do Meio (MG).

"Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado, estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio, com muito ministro, com muito empresário. Já tomamos algumas medidas. Eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. A galinha não está cobrando caro. Eu não encontrei uma galinha pedindo aumento no ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle. Uns dizem que é o calor, outros dizem que é exportação", disse o presidente da República.