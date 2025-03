Exportações caem 1,3% no 4º tri de 2024 ante 3º tri, revela IBGE na divulgação do PIB

As exportações diminuíram 1,3% no quarto trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre de 2024. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta sexta-feira, 7, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais, que trazem o resultado do Produto Interno Bruto (PIB). Na comparação com o quarto trimestre de 2023, as exportações mostraram queda de 0,7%.

Importações As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, caíram 0,1% no quarto trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre de 2024. Na comparação com o quarto trimestre de 2023, as importações mostraram alta de 16%. No ano de 2024, as importações cresceram 14,7% ante 2023.