Empresas já estão 'onshoring' produção dos EUA, diz representante da Casa Branca

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório do mercado de trabalho (payroll) de fevereiro já mostra sinais de que as empresas estão internalizando a produção norte-americana diante das iniciativas do governo de Donald Trump.

Em entrevista, o conselheiro citou que a criação de vagas no setor manufatureiro foi um sinal inicial de resultado das políticas da atual administração. "Houve criação de 10 mil vagas no setor de manufatura. E para comparar com a administração de Biden, 111.000 empregos manufatureiros foram destruídos no ano passado", disse o representante nesta sexta-feira.