Consumidor deve exigir indenização por produtos e serviços malfeitos, diz Governo Federal

É garantido, por exemplo, o direito à indenização nos casos em que houver danos material e moral ou, até mesmo, à saúde, segundo o Código de Defesa do Consumidor

O indivíduo prejudicado deve exigir indenização por produtos defeituosos e serviços malfeitos, segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC). É garantido, por exemplo, o direito à indenização nos casos em que houver danos material e moral ou, até mesmo, à saúde.

Nos últimos cinco anos, o Consumidor.gov.br, plataforma do Governo Federal, recebeu mais de 5 milhões de reclamações de brasileiros insatisfeitos com produtos ou serviços. Já os Institutos de Defesa do Consumidor (Procons) registraram mais de 3 milhões de queixas da mesma natureza.