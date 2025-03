Com alta da expectativa de inflação, manutenção de juros pode ser adequada, diz Kugler, do Fed

Kugler também comentou o reequilíbrio do mercado de trabalho. "Vejo o mercado de trabalho dos EUA como substancialmente reequilibrado, com condições que se estabilizaram em um nível próximo à meta de emprego máximo do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)", disse. No entanto, ela destacou que está acompanhando de perto qualquer mudança no mercado de trabalho para garantir que ele continue em boas condições. A dirigente também enfatizou que os dados econômicos e as mudanças no equilíbrio de riscos serão fundamentais para as decisões futuras de política monetária do Fed.

A dirigente ainda abordou o impacto do envelhecimento da população na força de trabalho dos EUA e a "expectativa de aposentadoria contínua dos baby boomers", que, segundo ela, tem sido um fator importante na diminuição da participação da população no mercado de trabalho americano.