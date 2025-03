Chanceler da China crítica tarifas e diz que os EUA retribuem 'o bem com o mal'

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que o país continuará a retaliar as "tarifas arbitrárias" dos Estados Unidos e acusou Washington de "retribuir o bem com o mal", em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 7. Wang afirmou que os esforços da China para ajudar os Estados Unidos a conter a entrada de fentanil no país têm sido recebidos com tarifas punitivas, que estão abalando os laços entre as duas nações.

"Nenhum país deve fantasiar que pode reprimir a China e, ao mesmo tempo, manter um bom relacionamento com a China", disse Wang. "Tais atos não são bons para a estabilidade das relações bilaterais ou para a construção de confiança mútua."