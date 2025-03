Bolsas da Europa operam em baixa com incerteza tarifária e à espera do payroll

São Paulo, 07/03/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, à medida que incertezas sobre a política tarifária do governo Trump afetam o apetite por risco e à espera de novo relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu adiar a aplicação de tarifas ao México e ao Canadá até 2 de abril, dentro do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Por outro lado, ele disse que pretende impor as chamadas tarifas recíprocas na mesma data. As tensões comerciais prejudicaram a balança comercial da China no primeiro bimestre.

O setor de bens de luxo europeu era destaque negativo no horário acima, com baixa de 2,7%. Entre ações individuais, a Burberry tombava 4,7% em Londres e a Richemont amargava perdas de 4% em Zurique. As grifes enfrentam um cenário desafiador, visto que as tarifas de Trump podem enfraquecer o consumo nos EUA e impulsionar os preços de bens de luxo.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar o payroll, como é conhecido o principal relatório de emprego dos EUA. Dados apenas do setor privado, divulgados na quarta-feira (05), mostraram criação de vagas bem abaixo da expectativa.