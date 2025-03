TSMC diz que investimento em produção nos EUA é impulsionada por demanda, não pressão política

O presidente e CEO da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), C.C. Wei, afirmou que a expansão do investimento em produção de chips da empresa no Arizona, nos Estados Unidos, em plano de US$ 100 bilhões, é motivada pela demanda forte de clientes e não por pressões políticas. A fala aconteceu em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 6, ao lado do presidente taiwanês, Lai Ching-Te.

O pacote de investimento da TSMC levantou preocupações de que a maior fabricante de chips contratados do mundo pode estar agindo sob pressão do presidente norte-americano, Donald Trump, que já criticou o quase domínio de Taiwan no setor e ameaçou impor tarifas sobre importações da tecnologia.