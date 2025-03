Na contramão do exterior, dólar tem ligeira alta em dia de ajustes

Após trocas de sinal e oscilações contidas ao longo do dia, o dólar encerrou o pregão desta quinta-feira, 6, em alta de 0,06%, a R$ 5,7597, na contramão do sinal predominante de queda da moeda americana no exterior. Operadores atribuíram a falta de fôlego do real a ajustes técnicos e à recomposição de posições defensivas no segmento futuro, após o dólar ter recuado 2,71% ontem.

No início da tarde, a divisa chegou a esboçar um movimento mais forte de alta, ultrapassando pontualmente o nível de R$ 5,78, em meio à informação do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar ainda hoje medidas para conter a alta dos alimentos. Sob a coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros estão reunidos com representantes do setor de alimentos para tratar do tema.