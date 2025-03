Lula anunciará hoje à tarde medidas para conter inflação de alimentos, diz ministro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciará nesta quinta-feira, 6, medidas de enfrentamento à inflação de alimentos. Segundo o ministro, o chefe do Executivo se reunirá com as associações e representantes do setor por volta das 15h30 para apresentar antes as iniciativas.

A agenda com o setor produtivo às 15h30 (de Brasília) será no Palácio do Planalto. Inicialmente, tal agenda seria no Ministério da Agricultura. "Hoje bate o martelo", disse Fávaro.

De acordo com a agenda, participarão Bruno Ferla, da Marfrig; Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA); Marcelo Osorio, diretor de Relações Institucionais da ABPA; Denilson Dorigoni, CEO da Granja Faria; Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec); Donizete Tokarski, diretor-superintendente da União Brasileira de Biodiesel e Querosene (Ubrabio); Pedro Robério Nogueira, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas (Sindaçúcar/AL); um representante do Sindicato da Indústria de Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar/PE); André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove); Alberto Borges de Souza, vice-presidente da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio); João Henrique Hummel, diretor executivo da Frente Parlamentar do Biodiesel (FPBio); Claudio Oliveira, vice-presidente de Relações Institucionais da Cosan; Guilherme Nolasco, presidente executivo da União Nacional do Etanol de Milho (Unem); Mário Campos, presidente da Bioenergia Brasil; Evandro Gussi, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica); João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras); Marcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras); João Dornellas, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia); Álvaro Silveira, presidente do Sindiatacadista (Abad); Anderson Nunes, executivo do Sindiatacadista (Abad) e Leonardo Severini, presidente da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs).