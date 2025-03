Juros: taxa longa sobe à espera de anúncio de medidas para conter inflação alimentar

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou a 14,815%, de 14,805% no ajuste anterior, e o DI para janeiro de 2027 subiu para 14,820%, de 14,775%. Já o DI para janeiro de 2029 avançou para 14,880%, de 14,775% no ajuste de ontem.

O vértice longo dos juros futuros, que subiu 11 pontos-base, renovou máxima após o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, mencionar o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará medidas para conter a inflação de alimentos - para o mercado, há risco de que a iniciativa prejudique a sustentabilidade da dívida pública. Já o restante da curva fechou mais perto dos ajustes, à espera da divulgação do PIB do quarto trimestre de 2024 do Brasil e do payroll dos Estados Unidos, ambos amanhã cedo.

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) afirmou que a reunião com empresários do setor de alimentos começou no fim da tarde, sob coordenação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin. Além dele, também participam os ministros Rui Costa (Casa Civil), Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).