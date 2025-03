IPC-S acelera a 1,18% em fevereiro, afirma FGV, após alta de 0,02% em janeiro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 1,18% em fevereiro, após registrar alta de 0,02% no encerramento de janeiro e de 1,03% na terceira quadrissemana deste mês. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 6, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula em 12 meses alta de 4,03%. Nesta leitura, o IPC-S veio abaixo da mediana do Projeções Broadcast, de aceleração a 1,21%. As projeções, todas de alta, iam de 1,11% a 1,40%.