Hotéis do Rio de Janeiro terminam carnaval com ocupação de 98,62%

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, celebrou o carnaval de hotéis cheios. “Bons resultados para a cadeia do turismo – bares, restaurantes e shoppings -, com benefícios para a arrecadação da cidade”.

Dinheiro na cidade

A prefeitura do Rio de Janeiro estimou que o carnaval movimentaria R$ 5,7 bilhões na cidade. Eram esperados 8 milhões de foliões - entre cariocas e visitantes - nos diversos eventos carnavalescos, como blocos, bailes populares e desfiles.

A grande maioria (6 milhões), nos blocos de rua. Contando o pré-carnaval e o próximo sábado (8), a cidade conta com 457 apresentações de blocos autorizadas.

Região dos lagos

Em relação às demais regiões turísticas do estado, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) informou que os locais com maior ocupação foram Arraial do Cabo (96,40%) e Cabo Frio (95,50%).