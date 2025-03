Grupo Montesanto Tavares pede recuperação judicial com dívidas de R$ 2,13 bilhões

O Grupo Montesanto Tavares (GMT), um dos maiores exportadores de café arábica do Brasil, entrou com pedido de recuperação judicial para reestruturar um passivo de R$ 2,13 bilhões. O processo foi protocolado na 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (MG) e inclui as empresas Atlântica Exportação e Importação, Cafebras Comércio de Cafés do Brasil, Montesanto Tavares Group Participações e Companhia Mineira de Investimento em Cafés. A decisão ocorre após meses de dificuldades financeiras agravadas pela volatilidade no mercado de café. Em novembro de 2024, a empresa já havia tentado negociar suas dívidas com credores por meio da Justiça, mas sem avanços suficientes. Em dezembro, o grupo obteve uma proteção temporária contra execuções judiciais por 60 dias, concedida pelo juiz Murilo Silvio de Abreu, da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. No entanto, a medida não se estendeu a dívidas relacionadas a contratos de adiamento de câmbio, garantias sobre estoques e instrumentos financeiros de proteção contra oscilações de preços, que continuaram passíveis de cobrança.

Com o fim do prazo de proteção judicial e a persistência das dificuldades financeiras, o GMT formalizou o pedido de recuperação judicial em 25 de fevereiro de 2025, conforme divulgado em nota oficial publicada no site das companhias.

O GMT atribui a crise financeira à combinação de fatores como a alta expressiva nos preços do café, que acumula valorização superior a 120% nos últimos 12 meses, e a desvalorização do real frente ao dólar, o que elevou os custos operacionais e as exigências de depósitos adicionais para cobrir oscilações no mercado futuro. A quebra da safra de 2021/22 também foi citada como um fator crucial, forçando a empresa a comprar café a preços elevados para honrar contratos. Entre os principais credores do GMT estão Banco do Brasil, Santander, Safra, Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco e Banco do Nordeste. A Atlântica Exportação e Importação acumula dívidas de R$ 894 milhões, enquanto a Cafebras deve R$ 527 milhões. No total, o passivo declarado na petição judicial é de R$ 2.128.915.129,41. No ano passado, a Cargill, uma das principais credoras, já havia se manifestado contra pedidos anteriores do GMT na Justiça, alegando que a empresa buscava "blindagem patrimonial" ao tentar impedir execuções de dívidas ligadas a contratos financeiros. O juiz Murilo Silvio de Abreu também rejeitou previamente medidas cautelares solicitadas pelo grupo, afirmando que as garantias não se enquadravam na categoria de bens essenciais para operação da empresa.