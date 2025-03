Confiança do consumidor cai 2,9% em fevereiro na margem e na comparação interanual, diz ACSP

O Índice Nacional de Confiança (INC) elaborado para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) pela PiniOn recuou 2,9% em fevereiro de 2025, tanto na margem (ante o mês anterior), quanto na comparação com janeiro de 2024, para 99 pontos. O indicador, assim, foi ao campo pessimista (abaixo de 100 pontos), o que não ocorria desde junho de 2024.

Em termos regionais, houve queda da confiança para todas as regiões do País, principalmente no Centro-Oeste e Norte. No caso das classes socioeconômicas, também houve recuo generalizado, com destaque para as famílias pertencentes à classe C.