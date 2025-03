BC: Cerca de 8% da base de chaves Pix tem problemas; maior parte é com grafia

O chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Lobo, disse nesta quinta-feira, 6, que apenas 8% da base total de chaves Pix tem algum tipo de problema. Desses, a maior parte apresenta divergências pontuais, de grafia, entre o nome vinculado à chave e o vinculado a um CPF, por exemplo. "A gente espera que o próprio banco resolva esses problemas de grafia, sem precisar conversar com seus clientes", disse Lobo, durante uma entrevista coletiva para comentar novos mecanismos de segurança para o Pix lançados pelo BC. "Fica também a critério de cada banco, mas a nossa expectativa é de que cada banco resolva esse problema."

Em relação à situação cadastral, Lobo disse que 99% das mais de 796 milhões de chaves Pix de pessoas físicas estão regulares. Das pouco menos de 8 milhões de chaves com problemas, 98% - ou aproximadamente 7,8 milhões - dizem respeito a usuários que faleceram, mas não tiveram seus nomes retirados do DICT, a base de dados que armazena as informações.